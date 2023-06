Lees Lehren für eine erfolgreiche Zukunft bei Mainz 05

Mainz. Wenn Jae-sung Lee seine Gedanken schweifen lässt und in seinem Blog zusammenfasst, dann ist das manchmal eine äußerst ausführliche Lektüre. Der Südkoreaner gewährt seinen Fans interessante Einblicke. In seine Welt bei Mainz 05. Und in die Welt des Profifußballs im Allgemeinen. Hochemotional beschreibt er zum Beispiel, wie er das Saisonfinale im Dortmunder Signal-Iduna-Park erlebt hat. Ein wahres Gefühlschaos. Emotionen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. „Wir hatten nie die Absicht, die Dortmunder Party zu verderben“, schreibt Lee, „aber wir wollten zeigen, wie gut wir spielen können, was ja vielen gar nicht so auffällt, weil Mainz eine Mannschaft ist, die in der Bundesliga nicht so viel Beachtung findet wie die Topclubs“. Das änderte sich an besagtem Samstagnachmittag. „Das Spiel gegen Dortmund fühlt sich wie eine auf 90 Minuten komprimierte Saison an“, so Lee, „das hat unsere teilweise spektakuläre Saisonleistung widergespiegelt.“