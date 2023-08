Leipzigs Trainer Rose: Bayern „auf Herz und Nieren“ prüfen

Beim Supercup am kommenden Samstag in München fordert der DFB-Pokalsieger den deutschen Meister heraus. „Natürlich wird es ein richtiger Härtetest. Es geht um den ersten Titel und dort wollen wir natürlich auch den Bayern Paroli bieten“, sagte Rose. Doch das werde „eine taffe Aufgabe“. Auch, weil der deutsche Rekordmeister jetzt noch fokussierter auftreten werde. „Man merkt, dass insgesamt mehr Schärfe in allem drin ist. Genau die richtige Reaktion auf so eine Saison. Wobei sie ja trotzdem wieder Meister geworden sind.“