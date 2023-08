Leverkusen gelingt in Marseille erster Testspielsieg

In den Tests zuvor unterlagen die Leverkusener dem Zweitligisten SC Paderborn mit 1:2 und dem spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastián mit 0:1. Die Generalprobe vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Regionalligisten FC Teutonia Ottensen findet am kommenden Samstag gegen West Ham United in der BayArena (13.30 Uhr) statt.