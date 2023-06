Leverkusens Hincapié bei Länderspiel verletzt ausgewechselt

Hincapié gehört zu den Stammkräften von Bayer-Trainer Xabi Alonso, in der vergangenen Saison absolvierte er 30 Spiele. Am vorletzten Spieltag sah Hincapié im Duell mit Borussia Mönchengladbach (2:2) die Rote Karte und steht wegen einer saisonübergreifenden Drei-Spiele-Sperre auch in den ersten beiden Partien der neuen Bundesliga-Saison nicht zur Verfügung. Zudem ist er in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gesperrt.