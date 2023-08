Lieberknecht lacht Lilien-Gerücht um Unions Skarke weg

Darmstadt. Vor dem ersten Bundesliga-Heimspiel des SV Darmstadt 98 in dieser Saison gegen den 1. FC Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr) im Stadion am Böllenfalltor kann Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht bis auf Emir Karic aus dem Vollen schöpfen. Wie Lieberknecht am Freitagmittag vor der versammelten Presse verkündete, hat sich Karic am vergangenen Sonntag im Hessenderby gegen Eintracht Frankfurt eine Innenbandzerrung am Knie zugezogen. Zu den Gerüchten um eine Rückkehr von Union-Stürmer Tim Skarke zeigte sich der SV 98-Trainer derweil amüsiert und sprach von ständigen Kontakten seitens des Vereins zu Skarke. Wird also die Rückkehr des Flügelstürmers vor dem Ende des Transferfensters am 1. September noch eingetütet?