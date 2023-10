Lilien brauchen gegen FC Bayern „perfekten Tag“

Er versuche, seine Spieler so vorzubereiten, „dass sie in ihrer Sicherheit sind, was wir spielen möchten. Welche Automatismen uns wichtig sind, wenn wir den Ball haben, wie wir ins Pressing kommen. Und jeden Spieler dazu zu bekommen, auf dem Platz an seine beste Leistung zu kommen.“ Doch zwischen dem Wunsch stehe eben immer auch ein Gegner – und in diesem Fall nicht irgendeiner, sondern der elfmal in Folge lautende Deutsche (Rekord-)Meister und Triple-Sieger von 2013. Der FCB finde mit seiner individuellen Klasse in beinahe jeder Spielsituation eine Lösung, glaubt Lieberknecht (und nicht nur er).