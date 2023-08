SV Darmstadt 98 fährt ohne Fraser Hornby nach Leverkusen

Der Respekt vor der Bayer-Elf ist derweil groß, vor allem Trainer Xabi Alonso hat es Lieberknecht angetan. „Die Mannschaft hat aus der letzten Saison heraus eine massive Entwicklung genommen. Sie hatten zu Beginn der letzten Saison einen schweren Stand, sie haben sich aber seitdem großartig entwickelt.“ Xabi Alonso sei ein herausragender Fußballer gewesen, der sich jetzt auch als Trainer einen guten Namen mache, findet Lieberknecht. „Leverkusen hat da einen absoluten Topgriff getan.“ Bayer ist mit zwei Siegen in die Saison gestartet und will am Samstag den dritten holen, um dann mit voller Punktzahl in die Länderspielpause zu gehen. Der SV 98 will genau dies verhindern, auch wenn derzeit „alles wie am Schnürchen läuft bei Bayer“ (Lieberknecht).