Lilien-Fan kickt mit Bad König gegen seine Idole

Was würden Sie gerne über sich in der Zeitung lesen?

Da ich noch Tennis spiele, am liebsten mit Roger Federer. Seine Motivation, jahrelang jeden Tag ans Maximum zu gehen, ist eine Inspiration für mich.

Zeit mit meinen Kumpels verbringen, gerne am Badesee im Sommer.

Was machen Sie an einem freien Tag?

Ich freue mich, wenn ich mich zuhause auf die Couch legen kann und denke drüber nach, was ich im nächsten Spiel besser machen kann.

Und was machen Sie nach einem schlechten Spiel?

Was nervt und was mögen Sie besonders an Ihrer Sportart?

Die Gemeinschaft und das Miteinander – einfach mit Freunden seiner Leidenschaft nachgehen. Der Kommerz stört mich im Fußball.