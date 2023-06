Lilien: Gestiegene Dauerkartenpreise sorgen für Fan-Unmut

Lilien-Fans müssen in der Bundesliga tiefer in die Tasche greifen für Dauerkarten. (© Guido Schiek)

Lilien-Fans müssen in der Bundesliga tiefer in die Tasche greifen für Dauerkarten. (© Guido Schiek)

Darmstadt 98 hebt für die kommende Bundesliga-Saison die Ticketpreise bei den Dauerkarten an. Das kommt bei vielen Fans nicht gut an. So begründet der SVD den Schritt.