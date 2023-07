Lilien-Kolumne aus Hayna: Gude! Die Heiner sind wieder da

Schon als Spieler kam Lilien-Coach Torsten Lieberknecht nach Herxheim-Hayna ins Trainingslager. Die Darmstädter überzeugte der im pfälzischen Haßloch aufgewachsene Trainer so sehr von seiner Heimat, dass die Lilien nun schon zum dritten Mal in Folge in der Pfalz ihre Saisonvorbereitung absolvieren. (© picture alliance/dpa/Hasan Bratic)