Lilien-Kolumne aus Hayna: Jetzt wird es ernst!

Mangelnden Einsatz kann man den Lilien im Trainingslager in Hayna keineswegs vorwerfen: Zehn intensive Einheiten in neun Tagen, dazu zwei Testspiele (erneut torlos) wurden eisern durchgezogen. Unvergessen: das Fitness-Workout im strömenden Regen. Kein Mosern, kein Lamentieren. Die Lilien zeigten sich durchweg diszipliniert und willig, in der Bundesliga alles für den Klassenerhalt zu geben. Auch neben dem Platz zeigten sie Disziplin und Respekt – gegenüber den Fans und allen, die das Trainingslager vor Ort (zum dritten Mal in Folge) möglich gemacht haben. Der Spaß kam dabei nicht zu kurz. Wichtig für den Teamgeist, auf den Trainer Torsten Lieberknecht besonders setzt, und für die Integration der Neuzugänge, um im „Kampf der Giganten“, wie er die Bundesliga jüngst nannte, zu bestehen.