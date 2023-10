Lilien-Kommentar: Richtig einordnen

Was für eine irre erste Halbzeit in der Münchner Allianz Arena. Witterten die Lilien nach der frühen Roten Karte gegen Nationalspieler Joshua Kimmich bereits Morgenluft, antworteten sie mit einem überraschend starken Auftreten gegen sichtbar überforderte Bayern, die zunächst kein überzeugendes Rezept gegen den Bundesliga-Aufsteiger finden mochten. Zumindest schien es möglich, eine Niederlage so lange wie möglich herauszuzögern – mochte man glauben. Mutig, mitreißend, und respektlos traten die Lilien wie versprochen auf und sorgten damit für staunende Gesichter bei den Bayern-Fans und für vorlaute Darmstädter Gesänge wie „Hier regiert der SVD“.