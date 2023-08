Lilien-Manager über Transfers: „Gesamtpaket muss stimmen“

…mögliche Last-Minute-Neuzugänge: „Wir sind am Arbeiten, gucken was möglich ist und was in die Gruppe passt. Das Gesamtpaket muss stimmen. Wir haben viele Jungs, die auf vielen Positionen einsetzbar sind, da wir einen Trainer haben, der auch gerne variiert und flexibel arbeitet. Deswegen gucken wir, was für ein Profil passt rein, da geht es nicht um die einzelne Position. Es muss in die Gruppe passen und Qualität mitbringen. Es sind nicht einzelne Positionen. Klar kann man sagen, wir haben zu wenig Tore geschossen, wir müssen noch was in der Offensive machen, aber das ist zu einfach.“