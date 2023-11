Lilien ohne Torsten Lieberknecht gegen Mainz 05

Lieberknecht wurde am Donnerstag von Co-Trainer Ovid Hajou vertreten. Hajou wird ihn auch am Samstag auf der Trainerbank vertreten. Er sei im engen Austausch mit dem Cheftrainer, der bei seiner Frau unweit von Düsseldorf weilt. „Wir sind im täglichen Austausch und besprechen alles im Team. Torsten war immer per Video dazugeschaltet“, erklärte Hajou. „Auch die Trainingseinheiten haben wir aufgezeichnet und gemeinsam besprochen.“ Lieberknecht werde wohl auch in der Länderspielpause kommenden Woche bei seiner Frau bleiben, hieß es.