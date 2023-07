Lilien präsentierten neuen Stürmer zum Trainingsauftakt

Der in England geborene Schotte stammt aus der Jugend des FC Everton. Vor drei Jahren war er dann für zwei Millionen Euro nach Reims gewechselt, bestritt jedoch nur elf Liga-Partien für die Franzosen. Von dort war er an Aberden FC und KV Oostende ausgeliehen, machte in der belgischen Jupiler Pro League elf Tore bei 33 Einsätzen. Nun also der Sprung nach Darmstadt. „Fraser Hornby hat trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung in europäischen Top-Ligen gesammelt. Er bringt viele unterschiedliche Komponenten mit, die ein Stürmer in der heutigen Zeit braucht. Wir trauen ihm zu, dass er sich schnell in der Mannschaft integrieren kann“, sagt Darmstadts sportlicher Leiter Carsten Wehlmann zum Transfer.