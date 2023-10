Lilien-Profi Gjasula entschuldigt sich - schon wieder

Im Juli hatte der albanische Nationalspieler und Mittelfeldabräumer von Aufsteiger SV Darmstadt 98 durch einen Post in den sozialen Medien für Aufregung gesorgt. Gjasula teilte ein Video auf Instagram mit seinen mehr als 42.000 Followern in einer Story. Der Ausschnitt des Videos, in dem Teilnehmer des „Cologne Pride“ zur Entwicklung der LGBTQ-Szene befragt wurden. In diesem Beitrag erklärte eine Frau, es gebe mindestens drei Geschlechter. Kritik erntete Gjasula für seinen Kommentar. Ihm wurde Transfeindlichkeit vorgeworfen. Gjasula entschuldigte sich daraufhin schriftlich, ebenfalls via Instagram.