„Für mich ist es Thiago“, sagt Klaus Gjasula. Dieser gewann bekanntlich mit dem FC Bayern München 2020 das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. Fraser Hornby freut sich derweil besonders auf den Neuzugang der Bayern Harry Kane, der wie er von der Insel stammt. Der wiederum in bis dato elf Spielen in Bundesliga und Champions League elf Tore erzielte und damit sogar Stürmerlegenden wie Gerd Müller und Robert Lewandowski in den Schatten stellt. Lewandowski ist übrigens DER Bayern-Spiel für Frank Ronstadt.