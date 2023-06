Lilien starten mit Testspiel im Odenwald in Bundesliga-Saison

Am Mittwoch, 12. Juli, wartet dann im Stadion am Böllenfalltor der Testkick gegen Norwich City. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Vor allem für Christoph Zimmermann wird es ein besonderes Duell. Schließlich geht es gegen seinen Ex-Verein. Am Sonntag, 16. Juli, folgt das Duell gegen Hessenligist FC Gießen.