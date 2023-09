Lilien-Stürmer Hornby: „Familie ist das Wichtigste im Leben“

Meine schottischen Wurzeln kommen von meinem Vater, er ist dort geboren. Als ich in der Jugend die Möglichkeit bekam, für Schottland zu spielen, war ich sehr glücklich, das tun zu können. Ich habe dann in allen Jugendmannschaften gespielt, bei der U21 war ich Kapitän. Mein Vater war natürlich sehr stolz (lacht).

Fühlen Sie sich als Engländer oder als Schotte?

Ich fühle mich als doppelter Staatsbürger. Natürlich wurden da immer mal Witze drüber gemacht, aber es ist in Großbritannien oft so, dass Menschen quasi zwei Nationalitäten haben. Das war auch in den schottischen Teams damals so. Ein Elternteil kommt aus England, das andere aus Schottland, geboren ist man in England – das hatten viele von uns gemein.