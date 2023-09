Lilien-Trainer Lieberknecht wird operiert

Darmstadt. Trainer Torsten Lieberknecht fehlt in der Länderspielpause, das teilt der SV Darmstadt 98 am Samstagabend nach der Auswärtspartie der Lilien in Leverkusen (1:5) mit. „Die Lilien müssen in der kommenden Woche auf ihren Cheftrainer verzichten.“, lautet die Nachricht.