Lilien-Transfernews: Klarer-Wechsel vor Abschluss

Sein Name wird immer wieder von den Lilien-Fans diskutiert: Ex-Lilie Serdar Dursun soll laut türkischen Medienberichten und dem Fachmagazin „kicker“ auch ein ernsthafter Kandidat bei Bundesliga-Absteiger Hertha BSC Berlin sein. Auch mit seinem Ex-Verein Darmstadt 98 wird der türkische Nationalspieler immer wieder in Verbindung gebracht, konkretes war in diese Richtung aber bislang nicht zu vernehmen.