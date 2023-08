Lilien-Transfernews: Kommt Tim Skarke doch zurück?

Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 verleiht den 20 Jahre alten Offensivspieler John Peter Sesay in der kommenden Spielzeit an den luxemburgischen Erstligisten Union Titus Petingen. Sesay war im Sommer 2018 aus der Jugend von Rot-Weiß Frankfurt in das Nachwuchsleistungszentrum des SV 98 gekommen, wo er U17 und U19 durchlief. Für die Profimannschaft der Lilien kam er allerdings nur in drei Pflichtspielen zum Einsatz. Sein Zweitliga-Debüt feierte er in der Saison 2021/22 in Regensburg. Die vergangene Saison war Sesay bereits an Oberligist Rot-Weiß Koblenz verliehen worden, wo er auf 14 Einsätze kam. „Ähnlich wie bei Henry Crosthwaite ist es schön zu sehen, dass mit John ein weiterer unserer Nachwuchsspieler seinen Weg in den Profifußball gefunden hat“, sagte Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann. „Wir hoffen, dass er in Luxemburg den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen kann und alle Seiten von seinem Leihwechsel profitieren.“ Crosthwaite, der wie Sesay eine Stütze im U19-Team gewesen war, spielt in der kommenden Saison auf Leihbasis für Drittligist Hallescher FC.