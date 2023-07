Lilien-Transfernews: Lieberknecht bestätigt Klarer-Wechsel

Seit Sonntag ist klar, dass Christoph Klarer zum SV Darmstadt 98 kommt. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger ist aus dem Trainingslager von Fortuna Düsseldorf in Österreich abgereist, laut Manager Klaus Allofs ist mit dem SV 98 alles geklärt. Die Ablösesumme soll rund zwei Millionen Euro betragen. In den kommenden Tagen wird – nach dem Medizincheck – auch offiziell Vollzug gemeldet. Mit Klarers Verpflichtung seien die personellen Planungen in der Defensive abgeschlossen, sagte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht am Sonntag nach dem Testspiel bei Hessenligist FC Gießen (0:2). „Wenn er den Weg findet und nicht an Darmstadt vorbeifährt. Denn an Darmstadt kann man ja durchaus auch mal vorbeifahren“, sagte er schmunzelnd. Dass der Österreicher kommt, sei aber gewiss: „Ja, das wird so sein.“