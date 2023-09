Lilien verlieren auch in Leverkusen

Nach überschaubarer Anfangsphase war denn ordentlich Tempo im Spiel, was aber auch daran lag, dass beide Teams nicht fehlerfrei agierten. Darmstadt jedenfalls wurde immer mutiger, warf defensiv alles rein und bot der Werkself wenig an. Und so ging das Team von Trainer Lieberknecht erstmals in der Spielzeit nicht mit einem Rückstand in die Halbzeit, sondern verdient mit 1:1.. Was Lieberknecht freilich freuen dürfte, schließlich müssen sich die Lilien-Profis in der Liga erst noch zurechtfinden: „Wir suchen noch nach der Balance innerhalb der Mannschaft, gehen aber in die richtige Richtung.“