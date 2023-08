Lilien verlieren gegen Union: Gosens wird zum Partycrasher

Darmstadt. Nach sechs Jahren Abwesenheit rollte der Ball wieder in der Fußball-Bundesliga am Böllenfalltor. Ohne das erhoffte Erfolgserlebnis für die Lilien. Gegen Union Berlin setzte es vor 17.810 Zuschauer im Stadion am Böllenfalltor eine deutliche 1:4-Niederlage für Darmstadt 98.