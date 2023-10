Lilien-Verteidiger Bader will auch auswärts Wucht entwickeln

Und auch Christoph Zimmermann zeigte sich treffsicher. Bis er wenig später im Abschlussspiel vorzeitig das Training beenden musste. Offenbar machte erneut der Rücken Probleme – aus diesem Grund hatte der Abwehrchef bereits die letzten beiden Partien verpasst. Es war der einzige kleine Wermutstropfen an diesem Mittwoch, an dem die Stimmung sonst angesichts des ersten Dreiers in der Bundesliga gegen Werder Bremen entsprechend gelöst war.