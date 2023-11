Lilien wollen ihrem Trainer mit Sieg „einen Schub geben“

Denn wie das Sportgericht des Deutschen Fußball Bunds am Montag entschied, wird der Kapitän gegen Mainz 05 gesperrt sein. Allerdings, und das ist dann wohl eine der aktuell wenig guten Nachrichten am Bölle, nur für diese eine Partie, da „erhebliche Zweifel an der Vereitelung einer klaren Torchance und an einer Notbremse bestünden“, heißt es im Urteil. Diese Entscheidung habe Holland „schon ein bisschen positiv überrascht, weil es eine ähnliche Situation war, wie die anderen beiden Roten Karten“ gegen Matej Maglica und Klaus Gjasula im Spiel gegen den FC Bayern München (0:8). Beide erhielten wegen eindeutiger Notbremsen jeweils eine Zwei-Spiele-Sperre. So kommt Holland halbwegs glimpflich davon.