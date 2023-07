Lindström vor Absprung aus Frankfurt?

Und die Eintracht sitzt an einem langen Hebel, kann für sich auch das beste Angebot aussuchen. Nach dieser Entwicklung ist es durchaus wahrscheinlich, dass Lindström den Klub verlassen wird. Was auch bedeuten würde, dass die Eintracht noch weniger finanziellen Druck hätte, Muani zu verkaufen. Und trotz neun Treffern und vier Assists nach 38 Einsätzen gehen sie in Frankfurt davon aus, Lindström durchaus ersetzen zu können. Der wirtschaftliche Gewinn wäre auch enorm: Lindström ist 2021 für eine Ablösesumme von sieben Millionen Euro aus Bröndby gekommen. Die Dänen würden von einem Weiterverlauf auch profitieren, würden 15 Prozent der Ablöse erhalten. So ist es im Vertrag verankert. Mit Omar Marmoush (ablösefrei aus Wolfsburg) hat die Eintracht bereits einen ähnlichen Spieler wie Lindström verpflichtet. Der ägyptische Nationalspieler wäre durchaus ein brauchbarer Ersatz für den Dänen. Dazu bemühen sich die Frankfurter ja auch weiterhin um Jessic Ngankam von Hertha BSC.