Linksverteidiger gefunden: Wolfsburg verpflichtet Rogerio

„Dass wir uns in den vergangenen Wochen nach einem Linksverteidiger umgeschaut haben, war bekannt“, sagte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. „Rogerio hat seine Qualitäten in den vergangenen Jahren in der Serie A konstant unter Beweis gestellt. Er ist technisch stark und bringt ein gehöriges Tempo mit, das uns auf der linken Außenbahn weiterhelfen wird.“ Rogerio lief 148 Mal in der italienischen Serie A auf.