Live-Ticker: FC Liverpool gewinnt 3:1 gegen SV Darmstadt 98

Liverpools Co-Trainer Peter Krawietz erwartet denn auch „eine Darmstädter Mannschaft, die uns Schwierigkeiten bereiten wird“, sagte er im Vorfeld des Tests. „Wir sind noch in einer Phase, in der wir viel ausprobieren.“ Schließlich muss sich in der Vorbereitung auch das Team der „Reds“ neu finden. Wenn die Lilien im Deepdale Stadion von Preston North End auflaufen, „dann wird das für uns eine ganz wichtige Standortbestimmung“, so Krawietz, der seit etlichen Jahren als Co-Trainer an der Seite von Jürgen Klopp arbeitet.