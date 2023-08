Live-Ticker zum Testspiel FC Liverpool gegen SV Darmstadt 98

Preston. Good morning from England, it’s matchday! Fans und Spieler des SV Darmstadt 98 haben dem Testspiel-Kracher der Lilien gegen die Reds sehnlichst hingefiebert. Heute Abend steht nun endlich die Generalprobe in der Saison-Vorbereitung des Bundesliga-Aufsteigers und des Premiere-League-Clubs an. Alle aktuellen Informationen rund um das Testspiel des SV Darmstadt 98 gegen den FC Liverpool gibt es hier im Ticker. Außerdem berichten wir am Abend live vom Spielgeschehen. Anstoß ist um 19 Uhr englischer Ortszeit, also 20 Uhr deutscher Zeit.