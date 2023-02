Livetalk: Eintracht vor Kracher-Duell in Champions League

Die Eintracht hat sich den Einzug in die K.o.-Phase durch einen starken Schlussspurt in der Gruppenphase mit zwei Siegen gegen Olympique Marseille (2:1) und Sporting Lissabon (2:1) verdient, die Neapolitaner haben in ihrer Gruppe unter anderem den FC Liverpool hinter sich gelassen und beeindruckende 15 von 18 Punkte geholt. In der italienischen Serie A ist Neapel der Konkurrenz schon längst enteilt, die Meisterschaft scheint nur noch eine Formsache. Auch deshalb gehen die Italiener als Favorit in den Vergleich mit der Eintracht.