Liveticker zur Krise bei Mainz 05: Muss Svensson gehen?

Mainz. Die sportliche Krise beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 hat Anfang November ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Drei Punkte und Tabellenplatz 18 in der Liga, am Mittwochabend das blamable Aus im Pokal. Ist Trainer Bo Svensson noch der Richtige? Halten die 05-Verantwortlichen an ihrem Coach fest? Wer könnte überhaupt ein Nachfolger sein? Die Reporter der VRM-Sportredaktion berichten live.