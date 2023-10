Lokalduell am 11.11.: 05er müssen nach Darmstadt

Auch in Liga zwei sind die Spieltage elf bis 15 terminiert. Und die Lautern-Fans können sich auf den Klassiker gegen den Hamburger SV unter Flutlicht freuen. Die Partie steigt am 28. Oktober um 20.30 Uhr auf dem Betzenberg. Nach einem Samstagspiel gegen Fürth kommt es am 12. November (13.30 Uhr) zum Gastspiel beim SV Wehen-Wiesbaden. Nach dem Heimspiel gegen Kiel bestreitet der 1. FCK erneut ein Flutlichtspiel am Samstagabend - am 2. Dezember in Magdeburg.