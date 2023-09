Lucas Alario steht bei Eintracht Frankfurt vor Comeback

Die Entscheidung über den Kaderplatz war am Freitag zwischen Alario und dem U 21-Torjäger Nacho Ferri gefallen. Alario durfte mit nach Wolfsburg, Nacho spielte am Freitagabend mit der U 21 gegen Balingen. Marmoush in der Startelf, Ngankam und Alario auf der Bank - diese Angriffskonstellation sei ausreichend für das Auswärtsspiel in Wolfsburg. Schon am nächsten Donnerstag beim Europapokalspiel in Saloniki, wird es wieder anders aussehen. Denn Alario ist für die Conference-League nicht gemeldet, Nacho seht wohl. Alario nach der lange Pause Spielpraxis in der U 21 zu geben, war für Toppmöller keine Alternative. „Aufgrund seiner großen Erfahrung braucht Lucas keine Spiele in der U 21“, sagt der Frankfurter Trainer. Alario hat nun Zeit bis zur Winterpause um seine Eignung doch noch zu beweisen. Dann allerdings wird die Eintracht einen oder gar zwei neue Stürmer holen. Längst sind wieder Namen aufgetaucht in der Gerüchteküche: Karim Konaté (19) aus Salzburg, Marcos Leonardo (20) vom FC Santos, Gift Orban (21) von KAA Gent und Jørgen Strand Larsen (23) von Celta Vigo.