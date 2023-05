Lukas Hradecky: Im Herzen bin ich schwarz-weiß

Am Dienstag war er per Auto auf dem Heimweg in seine Heimat. Dort hat er noch Länderspiele vor sich und dann „endlich mal einen langen Urlaub.“ Zuhause in Turku wird er am Samstagabend vor dem Bildschirm sitzen und der Eintracht die Daumen drücken. Und einen besonderen Blick auf seinen Kollegen haben. „Wer Pokalsieger werden will, braucht einen guten Torwart“, sagt er, „die Eintracht hat mit Kevin Trapp einen guten Torwart.“