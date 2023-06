Magath über verpassten HSV-Aufstieg: „Mir blutet das Herz“

Der frühere Nationalspieler wundert sich darüber, dass es seiner Meinung nach in Hamburg nicht Erstliga-Fußball gespielt werden müsse. „Und von daher scheinen sich alle damit eingerichtet zu haben, dass es noch ein Jahr zweite Liga gibt“, sagte er. Das mache er an den Kommentaren und an der Stimmung fest. „Das mache ich daran fest, dass Ziele, die am Anfang der Saison genannt wurden, nicht erreicht werden, aber kein Mensch darüber redet.“ Es würden Stimmungen und Bilder transportiert werden.