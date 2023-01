Magath warnt Union: Abgänge dauerhaft nicht kompensierbar

Vor dem Derby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) betonte Magath jedoch, dass es Neuzugänge bei Union einfacher haben. „Sie kommen in eine funktionierende Struktur, in ein harmonisches Gebilde hinein und können sich schnell akklimatisieren. Das sieht man dann auch auf dem Platz“, sagte der 69-Jährige. Zudem sei Trainer Urs Fischer vom Club zum richtigen Zeitpunkt geholt worden und einer der besten Coaches der Liga.