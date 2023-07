Mainz 05: Aaron Martin spielt jetzt in Italien

Mainz. Aaron Martin ist auf der Suche nach einem neuen Verein fündig geworden. Der 26-Jährige, der bis 30. Juni noch beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 unter Vertrag gestanden hatte, spielt von sofort an in der italienischen Serie A. Aufsteiger Genua CFC hat am Montagabend die Verpflichtung des Linksverteidigers bekanntgegeben. Der Spanier unterschrieb dort einen Vertrag bis 2026. Der Wechsel erfolgt ablösefrei.