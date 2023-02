Mainz 05: Anton Stachs Kampf gegen den inneren Schweinehund

Kurz vor dem Restart bekamen Sie grünes Licht. Ein Sprung ins eiskalte Wasser? Mein erstes Spiel in Stuttgart war schon eine enorme körperliche Herausforderung nach der langen Phase ohne Training. Nach ein, zwei Sprints fühlten sich meine Beine an, als würden sie gleich platzen. Ich war richtig ausgepowert. Das war ein eigenartiges, weil ungewohntes Gefühl. Und die folgenden Englischen Wochen, auf die ich mich sonst immer sehr freue, waren für mich nicht so optimal, weil mir das richtige Training gefehlt hat. So konnte ich nur über die Spielzeit wieder rankommen. Da habe ich gerade bei meinen ersten Kurzeinsätzen schon gemerkt, dass mir noch etwas fehlt.

Nun geht es aufwärts und vorwärts. Haben Sie sich ein persönliches Ziel gesteckt? Mein persönliches Ziel ist es, dass ich wieder voll angreifen kann. Die Saison ist nicht einfach für mich, weil viele Kleinigkeiten dazwischenkamen. Dazu die Verletzungen, die mich bestimmt zehn Wochen gekostet haben. Wenn ich fit bin und bleibe, bin ich mir sicher, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann mit meinem Spiel.

In welcher Rolle? Ich fühle mich in der Mitte am wohlsten. Wenn ich das Feld und das Spiel vor mir habe. Hier fühle ich mich am besten aufgehoben, hier hatte ich in der vergangenen Saison auch meine beste Phase. Wichtig ist für mich, dass ich in die Balleroberungen und in die Dynamik reinkomme. Und: Ich möchte schon in eine Führungsrolle reinwachsen. Wenn es mal nicht läuft, möchte ich vorangehen, dagegen angehen und alles reinhauen – und den anderen Mitspielern damit ein Signal senden.