Mainz 05 appelliert an Kreis, Fanprojekt weiter zu fördern

Mainz. Nachdem der Landkreis Mainz-Bingen angekündigt hat, die finanzielle Unterstützung des Fanprojekts Mainz ab sofort einzustellen, hat nun der Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 einen Appell an den Landkreis für die Beibehaltung der bisherigen Zuschüsse gerichtet. Der 05-Vorsitzende Stefan Hofmann sagte: „Die Fanprojekte leisten in ihrer täglichen Arbeit mit Jugendlichen und Heranwachsenden einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag in der präventiven Sozialarbeit, insbesondere auch mit Fußballfans. Durch die Folgen der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen hat diese Arbeit unstrittig an Bedeutung gewonnen. Einschränkungen in der Finanzierung konterkarieren dies jedoch, da sie sich konkret negativ auf die Leistungsfähigkeit der Fanprojekte auswirken. Daher werben wir dringend für die angemessene Ausstattung des Mainzer Fanprojekts für seine Arbeit.”