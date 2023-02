Spieler von Mainz 05 werden beim Rosenmontagszug bejubelt

Spieler, Funktionäre und Fans von Mainz 05 feiern auf dem Rosenmontagsumzug in der Stadt. (© Sascha Kopp)

Spieler, Funktionäre und Fans von Mainz 05 feiern auf dem Rosenmontagsumzug in der Stadt. (© Sascha Kopp)

Die Bundesliga-Profis freuen sich über den Sieg in Leverkusen und den Umzug. Was Trainer Bo Svensson zur Atmosphäre in Mainz sagt – und wie sich seine Spieler verkleidet haben.