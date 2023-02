Mainz 05-Fußballfest gegen Borussia Mönchengladbach

Die erste Mainzer Chance hatte Lee nach tollem Zuspiel von Anthony Caci. Der Offensivspieler fand aber fast von der Außenlinie seine Mitspieler nicht (21.). Vier Minuten später festigte Lee dann aber seinen Ruf als „Mister 1:0“ und erzielte zum vierten Mal in Folge bei einem 05-Heimspiel den ersten Treffer des Spiels. Großen Anteil an diesem Treffer hatte Danny da Costa, der auf der rechten Außenbahn Nico Elvedi mit viel Willen den Ball abnahm und eine punktgenaue Flanke auf den Kopf von Lee zirkelte (25.). Elvedi blieb ein Unsicherheitsfaktor in der Borussia-Defensive. Nach einer weiteren guten Flanke von da Costa verstolperte er den Ball, sodass Ajorque zum Abschluss kam, aber an Torwart Tobias Sippel scheiterte. Sippel war in der 31. Minute für Jonas Omlin ins Gehäuse gekommen, der verletzt ausgewechselt wurde. Die 05-Fans begrüßten und begleiteten Sippel mit lautstarken Pfiffen und Schmährufen, da dieser vor einigen Jahren noch als Keeper des 1. FC Kaiserslautern gegen die 05er gestichelt hatte.