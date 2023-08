Mainz 05 besiegt SV Elversberg im DFB-Pokal

Dennoch: Der Sieg war verdient, weil Mainz das Spiel lange dominierte, viele Chancen vergab. Seine eigenen Gesetze hatte der DFB-Pokal so nur vor dem Spiel – zumindest personell. Mainz-05-Trainer Bo Svensson, der das Elversberg-Spiel wegen seiner Rotsperre beim 0:4 gegen den FC Bayern im Februar ohnehin nur von der Tribüne hätte verfolgen dürfen, fehlte im Saarland komplett wegen eines Magen-Darm-Infekts. Ihn ersetzte an der Seitenlinie Babak Keyhanfar. Stürmer Delano Burgzorg fehlte dagegen im Kader, weil er für Verhandlungen mit einem anderen Verein freigestellt war. Nach AZ-Informationen peilen die Mainzer eine Leihe des 24-jährigen Angreifers an, der sich in der Vorbereitung nicht für ausreichend Bundesliga-Spielminuten empfehlen konnte, wegen seiner Schnelligkeit aber nach wie vor geschätzt wird. Auch auf Alexander Hack verzichteten die Mainzer, der Abwehrspieler steht ebenfalls vor einem Wechsel.