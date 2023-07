Mainz 05 bestreitet Härtetest gegen Premier-League-Club

Der FC Burnley gehört zu den ältesten Fußballclubs in England und zählte auch 1888 zu den Gründungsmitgliedern der Football League. Der zweifache Englische Meister (1921, 1960) hatte sich noch vor fünf Jahren für die Europa League qualifiziert, stieg aber im Sommer 2022 in die Zweite Liga ab. Die Championship gewann Burnley unter der Regie des neuen Cheftrainers Vincent Kompany (früher HSV, Manchester City) mit zehn Punkten Vorsprung und feierte somit die Rückkehr in die Premier League. Im Team sind auch zwei bekannte Gesichter aus der Bundesliga: Für den Niederländer Wout Weghorst überwies Burnley 17,5 Millionen Euro an den VfL Wolfsburg, verlieh den Angreifer aber in der Zwischenzeit schon zweimal (Besiktas, Manchester United). Eine feste Größe ist Jordan Breyer, den die Engländer nach einem Leihjahr (30 Einsätze in der Championship) just für 15 Millionen Euro fest von Borussia Mönchengladbach verpflichtet haben.