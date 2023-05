Mainz 05 bindet den nächsten Deutschen U19-Meister

Es sind aufregende Wochen für den 1,88 Meter großen Defensivspieler. Nach der Deutschen Meisterschaft reist er in der kommenden Woche zur U17-Europameisterschaft nach Ungarn. Dort trifft das Team von U17-Coach Christian Wück in der anspruchsvollen Vorrundengruppe auf Portugal (17. Mai, Debrecen), Titelverteidiger Frankreich (20. Mai, Balmazújváros) und Schottland (23. Mai, Debrecen). Alle Erst- und Zweitplatzierten qualifizieren sich für das Viertelfinale am 27. Mai. Die Halbfinalpartien werden am 30. Mai ausgetragen, das Endspiel steigt am 2. Juni.