Mainz 05 bindet Tom Krauß langfristig

Mainz. Die nächste Unterschrift ist in trockenen Tüchern. Am Freitagvormittag hat Tom Krauß einen „langfristigen Vertrag“ beim Fußball-Bundesligisten Mainz 05 unterzeichnet. Über die genaue Dauer haben die 05er keine Auskunft gegeben. Nach Informationen dieser Zeitung überweisen die Rheinhessen eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro (plus zwei Mio. Boni) an RB Leipzig.