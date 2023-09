Mainz 05: Bittere Länderspiel-Erfahrung für Leandro Barreiro

Gerade erst in die EM-Qualifikation gestartet ist Brajan Gruda mit der deutschen U21-Nationalmannschaft. Der Debütant in diesem Team hinterließ dabei einen guten Eindruck. Die Mannschaft startete mit einem 3:0-Sieg in die Qualifikation. Der in der 66. Minute eingewechselte Gruda war dabei an der Entstehung der ersten beiden deutschen Treffer beteiligt. Beim 2:0-Testspielsieg gegen die Ukraine wenige Tage zuvor spielte Gruda die erste Halbzeit, dann wechselte Trainer Antonio di Salvo komplett durch.