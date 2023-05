Mainz-05-Boss zur DFL-Abstimmung: „Grundlegend schade“

In den vergangenen Wochen hatten sich Fans in zahlreichen Bundesliga-Stadien gegen den Einstieg eines Investors ausgesprochen - vor dem letzten Heimspiel gegen den VfB Stuttgart zuletzt auch die 05-Fans. Der Verein habe kontrovers mit Fanvertretern diskutiert, sagt Hofmann. Dieser Austausch sei auch konstruktiv gewesen - sobald man „auf eine inhaltliche Ebene gekommen“ sei. Dass dies nicht immer der Fall gewesen sein, deutet Hofmann aber auch an: „Schlecht wird es immer dann, wenn es ein bisschen ideologischer wird. Dann funktioniert es nicht.“ Unter dem Strich stellt der Vorstandsvorsitzende klar, dass die Meinung der Fans „wichtig, aber nicht die ausschließliche Betrachtungsweise“ sei.