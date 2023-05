Bundesliga-Finale: Mainz 05 verdirbt Dortmunder Meisterparty

Dortmund. In einem spektakulären Finale hat Mainz 05 am letzten Spieltag die Meisterfeier von Borussia Dortmund durchkreuzt. Durch einen sensationelles Mainzer 2:2 beim BVB zog der FC Bayern München dank eines Sieges beim 1. FC Köln am Tabellenführer vorbei und gewann zum elften Mal in Folge den Titel. Mainz 05 brachte hingegen mehr als 81.000 Zuschauer im Signal-Iduna-Park zum kollektiven Schweigen, die bis zum Ende vergeblich hofften und sich schon auf die große Titelparty eingestimmt hatten.